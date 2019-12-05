شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني يستعرض طائرة «الدرون» الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني طائرة ” الدرون ” ، التي انضمت حديثًا للعمل ضمن وحدات الدفاع المدني.
وعرض الرائد بالدفاع المدني ياسر الشهراني بمقطع فيديو طائرة ” الدرون ” الجديدة، مشيرًا إلى أنها تستطيع أن تحلق على ارتفاع 2 كلم.
كما يمكن استخدام هذه الطائرة لكشف المواد الكيمائية والإشعاعية من الجوّ، وذلك عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة.
كما أوضح أن الطائرة يمكن استخدامها أيضًا لتنفيذ العديد من المهام الأخرى الخاصة بالدفاع المدني.
وجاء ذلك خلال المعرض الذي نظم بمناسبة مرور اليوم العالمي للتطوع لعام 2019.
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