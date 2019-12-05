شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق» عن وسم الإبل: ملعون في حالة واحدة فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعاد حساب ” نادي الإبل ” على موقع ” تويتر ” تصريح سابق لعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، عن حكم ” وسم ” الإبل في الإسلام.
وأوضح ” المطلق ” في اللقاء التلفزيوني الذي نشره حساب ” نادي الإبل ” ، أن وسم الإبل جائز وسنة، لكنه ملعون في حالة واحدة فقط.
وعن هذه الحالة، أضاف الدكتور عبدالله المطلق: ” يمكن وسم البعير في الرقبة أو الرجل أو أي مكان آخر إلا في الوجه، فقد رأى النبي حمارًا موسومًا في وجهه فلعن مَن وسمه ” .
وأكد أن وسم ” البعير ” في الوجه لا يجوز وملعون بنص حديث النبي.
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