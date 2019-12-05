شكرا لمتابعة خبر عن بعدما اتهمته جهات حكومية بالإضرار بها.. المحكمة الجزائية بالجوف تبرئ« مغردا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقرت المحكمة الجزائية بمنطقة الجوف براءة ” مغرّد ” انتقد عمل بعض الجهات الحكومية، بمحافظة القريات على مواقع التواصل الاجتماعي. وعن تفاصيل الحكم، فقد جاء أن الاتهامات الموجهة للمدعي عليه لم تثبت إدانته بالإضرار بالغير. يُذكر أن الجهات الحكومية كانت قد اتهمت ” مغردًا ” بنشر تغريدات وأخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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