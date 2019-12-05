شكرا لمتابعة خبر عن الفاو تحذر المملكة و4 دول من أسراب الجراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، في بيان إعلامي عدد من الدول بينهما المملكة واليمن ومصر من تكاثر الجراد على ساحل البحر الأحمر .
وقالت المنظمة، إن تهديد الجراد في القرن الأفريقي وعلى الحدود الهندية الباكستانية “خطير للغاية”، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة سقطت في مناطق التكاثر الشتوية على جانبي البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي وجنوب إيران وعلى إثره سيحدث التكاثر على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.
وأضافت أنه من المرجح أن تتشكل فرق من الجراد في أوغادين في إثيوبيا وفي شمال عمان؛ حيث قد تصل بضعة أسراب من المنطقة الهندية الباكستانية خلال الشهر الجاري.
وأشارت إلى أنه يمكن أن تغطي الأسراب ما يصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياً ويمكن لسرب صغير أن يأكل غذاء نحو 35 ألف شخص يومياً.
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