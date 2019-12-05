شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى عفيف تنقذ حياة 9 مصابين إثر 3 حوادث مرورية بنفس التوقيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تمكنت مستشفى عفيف العام مساء أمس الأربعاء من إنقاذ حياة 9 مصابين استقبلها قسم الطوارئ في آن واحد إثر 3 حوادث مرورية مختلفة .
وعلى الفور ، إتخذت المستشفى حالة (Code yellow) لإستنفار الطواقم الطبية والفنية ، إذ كانت الحالات مختلفة بين 3 حالات خطرة و6 حالات بإصابات متوسطة .
من جانبه ، قام مدير المستشفى الدكتور عادل بن متعب بن عميرة بالمتابعة وتأكد من تقديم الخدمة الطبية اللازمة حتى تم الإطمئنان على جميع الحالات التي لازالت تتلقى العلاج .
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