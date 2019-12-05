شكرا لمتابعة خبر عن متقاعد يشكو إيقاف الدعم بسبب راتب زوجته الذي تجاوز الـ 12 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علق برنامج حساب المواطن ، على شكوى مواطن متقاعد بإيقاف دعمه، بسبب راتب زوجته التي تعمل معلمة، ويصل راتبها لـ12 ألف ريال، حيث طالب بإعادة الدعم، مبررًا ذلك برفض زوجته إعطاءه من راتبها.
وقال المواطن في شكواه: “السلام عليكم حساب الموطن.. لماذا أوقفتم الدعم عني وأنا متقاعد؟! وسبب أن إحدى زوجاتي معلمة وراتبها 12 ألف ريال، طيب زوجتي المعلمة رافضة تعطيني من راتبها، آمل في حل المشكلة؟”.
ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “وعليكم السلام، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا، نسعد بخدمتك.
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