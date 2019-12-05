شكرا لمتابعة خبر عن مهام مصيرية لمجموعة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة على الدور الهام لمجموعة العشرين في بناء الإقتصاد الدولي والتي ترأسها المملكة في هذه الدورة بدايةً من ديسمبر الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2020 .

وأفادت النيابة العامة بأن مجموعة العشرين تتصدى للأزمات الإقتصادية وتحقق التوازن في الإقتصاد العالمي عبر نقاشات وحلول لما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر تثمر عن قرارات مصيرية .

وتشمل تلك الإجتماعات ، إجتماعات وزارية أو لمسؤولين رسميين أو ممثلي مجموعات التواصل وهي : مجموعة الفكر ، والشباب ، والمجتمع ، والعلوم ، والأعمال ، والمرأة ، والمجتمع المدني والحضري .

ولفتت النيابة العامة أن دول مجموعة العشرين تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية ، لذا فهي تعتبر أكبر وأهم منصة إقتصادية على مستوى العالم ..