شكرا لمتابعة خبر عن مهام مصيرية لمجموعة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة على الدور الهام لمجموعة العشرين في بناء الإقتصاد الدولي والتي ترأسها المملكة في هذه الدورة بدايةً من ديسمبر الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2020 .
وأفادت النيابة العامة بأن مجموعة العشرين تتصدى للأزمات الإقتصادية وتحقق التوازن في الإقتصاد العالمي عبر نقاشات وحلول لما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر تثمر عن قرارات مصيرية .
وتشمل تلك الإجتماعات ، إجتماعات وزارية أو لمسؤولين رسميين أو ممثلي مجموعات التواصل وهي : مجموعة الفكر ، والشباب ، والمجتمع ، والعلوم ، والأعمال ، والمرأة ، والمجتمع المدني والحضري .
ولفتت النيابة العامة أن دول مجموعة العشرين تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية ، لذا فهي تعتبر أكبر وأهم منصة إقتصادية على مستوى العالم ..
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