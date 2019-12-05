شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة منذ 120 عام.. ظاهرة نادرة تحدث في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتزين سماء المملكة فجر الخميس الأخير من الشهر الجاري بالظاهرة الكونية النادرة “الكسوف الحلقي للشمس ” والتي لم تحدث منذ 118 عام .

وستظهر الشمس في حالة كسوف جزئي على الرياض وفي حالة كسوف حلقي على المنطقة الشرقية ،وتزداد نسبة الكسوف الحلقي بالمنطقة الغربية لـ 50% ، أما بقية المناطق فستشهد كسوف جزئي بنسب مختلفة .

وكشف علماء الفلك أن مشاهدة الظاهرة ستكون واضحة حيث تتفاوت النسب بين ٨٧٪ بالرياض، و٨١٪ بمدينة الكويت، و٥٨٪ في أبها، و٥٥٪ في جازان، و٣٧٪ في المدينة المنورة.

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وتحدث ظاهرة الكسوف عندما يكون القمر بين الشمس والأرض ويكون كلي عندما يغطي القمر قرص الشمس بشكل كامل ويكون حلقي عندما يكون قرص القمر أبعد بمسافة أكبر فلا يغطي الشمس كلها وتظهر منها حلقة فقط .