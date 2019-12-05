إغلاق «عقبة الباحة» بسبب إزالة انهيارات الطريق

أعلنت إدارة النقل بمنطقة الباحة، أنه سيتم غلق طريق عقبة الباحة أمام مرتاديها وقادة المركبات لمدة ساعتين عصر اليوم الخميس.

وأوضحت إمارة منطقة الباحة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه سيتم إغلاق العقبة هذا اليوم ولمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لإزالة بعض الانهيارات التي قد تسبب خطرًا على مرتادي الطريق.

وكان مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي، أعلن يوم 26 نوفمبر الماضي، جاهزية فرقة التدخل السريع بالجزء الأخير من العقبة، لمباشرة الحوادث التي تقع بأسرع وقت.

وأكد «البسامي»، تمركز فرق الدفاع المدني للإنقاذ السريع بعقبة الباحة، خاصة بمواقع النقل والطرق لتخدم مربع العقبة وفي منطقة متوسطة تسهل من حركة الآليات التابعة للجهات ذات العلاقة.

ورفع العميد «البسامي» شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، على متابعته للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة خلال الأيام الماضية وتوجيهه الدائم على توفير السلامة في جميع المواقع والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، مؤخرًا، بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

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وأوضحت إمارة منطقة الباحة، أن المركز يضم وحدات (الدفاع المدني - المرور- الهلال الأحمر السعودي - فريق الصيانة بإدارة النقل)؛ وذلك من أجل مباشرة الحوادث التي تقع في العقبة بأسرع وقت.

كما وجه أمير الباحة إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.

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