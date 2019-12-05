«دورات القيادة» تثير جدل نساء في القصيم.. والجامعة تعد «بالرد»

اشتكى عدد من السيدات بمنطقة القصيم، لـ«عاجل»، من تأخر بدء تدريبهن على قيادة السيارات، رغم تسجيلهن بالموقع للحصول على التدريب بمدرسة تعليم القيادة التابعة لجامعة القصيم.

وقالت منى ثامر، إنها تقدمت بطلب الحصول على التدريب منذ أكثر من أربعة أشهر عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة، ورغم ذلك لم تتلق تدريباً حتى الآن، بالإضافة لرفض مكاتب تأجير السيارات تأجيرها مركبة لعدم وجود رخصة قيادة لديها.

وأضافت خلود إبراهيم، أن تأخر تدريبها يسبب لها أخذ مخالفات مرورية لعدم حملها رخصة قيادية رغم وجود مركبة خاصة بها، وتسجيلها بالموقع للحصول على تدريب لرخصة القيادة منذ خمسة أشهر.

وبينت فاطمة عبدالله، أن عدم حصولها على رخصة قيادة يسبب لها عدم قيادتها المركبة وذهابها للعمل بسبب رفض ولي أمرها القيادة لعدم وجود رخصة قيادة لديها، تخوفاً منه على حصولها مخالفات مرورية، أو عند وقوع حادث مروري لها لن يشمل تأمين المركبة الأضرار؛ لعدم وجود رخصة لسائق المركبة أثناء الحادث، مشيرة إلى أنها تقدمت عبر موقع المدرسة قبل ثلاثة أشهر للحصول على التدريب ولم تتلق التدريب حتى الآن.

Advertisements

وطالبت السيدات بسرعة ضرورة إيجاد خطة سريعة وتوفير مدربات بأعداد كبيرة حتى يمكن تلبية مطالب الجميع في أسرع وقت ممكن، والحصول على رخص قيادة بوقت وجيز، أسوة بمدارس تعليم القيادة النسائية بباقي مناطق المملكة.

من جهتها، تواصلت «عاجل» مع متحدث جامعة القصيم الدكتور إبراهيم الدغيري، حول أسباب تأخر تدريب المتقدمات للمدرسة، ووعد بالرد، ثم تواصلت معه «عاجل» مرة أخرى، للحصول على التوضيح ووعد أيضًا بالرد، كما تم التواصل معه لليوم الثالث ولم يفد الصحيفة بالرد حتى الآن.

يذكر أن مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، أعلنت في أبريل الماضي، عن آلية ومواعيد التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج «٣٠ ساعة»، لمن لا تجيد القيادة، وبرنامج «٦ ساعات»، لمن تجيد القيادة أو تحمل رخصة قيادة منتهية.