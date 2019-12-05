الإمارات تعلن تطلعها إلى قمة الرياض بـ«كل تفاؤل وأمل»

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، عن تطلع بلاده للقمة الخليجية المقررة في العاصمة السعودية الرياض خلال أيام، وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل... فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي».

وأضاف: «إيماننا راسخ بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق»، وأكد «التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبًا».



يذكر أنّ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، كان أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد في 10 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الزياني إن القادة الخليجيين سيجتمعون في الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من نفس الشهر، كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن القادة سيناقشون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية، والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.