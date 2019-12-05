الأرصاد: موسم شتوي دافئ على معظم مناطق السعودية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس، أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة خلال الشتاء القادم أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، وأن الأمطار ستكون حول المعدل في أغلب المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد -في تقرير لها عن التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ، والذي يبدأ فكليًّا يوم الإثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020- أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.

وأضافت الأرصاد -في تقريرها- أن التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر ستكون أيضًا أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن يسجّل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاعًا يتراوح ما بين (0.25 - 0.5) درجة، في حين يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، عدا الأطراف الشرقية، والشمالية، والجنوبية الغربية؛ حيث تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5) درجة.

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وحول توقعات هطول الأمطار، أوضحت هيئة الأرصاد، أنها ستكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة، بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال، وشمال غرب، ووسط المملكة، وذلك بمجمل التوقع الفصلي.

بينما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار، أن تكون خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة، عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة، فمن المتوقع أن تكون أقل من المعدل، في حين تكون حول المعدل خلال شهر يناير، عدا بعض الأجزاء الشمالية فيتوقع أن تكون أقل من المعدل، بينما تكون حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبّه تقرير الأرصاد، إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي التي تهطل فيها أمطار غزيرة، لافتًا إلى أنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى، والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.