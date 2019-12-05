الملك وولي العهد يهنئان الرئيس «ساولي نينستو» بذكرى استقلال فنلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدّى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس فنلندا، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فنلند، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس فنلندا، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن فنلندا أعلنت استقلالها في 6 ديسمبر 1917م. وأعلن البرلمان أن فنلندا دولة قومية مستقلة وجمهورية ذات سيادة، وبالتالي تحرير البلاد من كونها دوقية فنلندا الكبرى الروسية.

ويبلغ عدد سكان فنلندا 5.4 مليون نسمةن يعيش منهم 1.4 مليون شخص بالعاصمة هلسنكي، وتبلغ مساحتها 338 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ معدل العمر بالنسبة للرجال 78 عامًا وبالنسبة للنساء 84 عامًا، واللغات المتداولة هي الفنلندية والسويدية، والعملة المتداولة هي اليورو.