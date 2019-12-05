رصاصة تخترق جمجمة شاب بمكة.. وفريق طبي يستخرجها بنجاح

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي، في مكة المكرمة، باستخراج رصاصة من قاع جمجمة شاب يبلغ من العمر ١٧ عامًا.

وأوضح الدكتور عاهد عقيل، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الذي قام بإجراء العملية، اليوم الخميس، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ إثر تعرضه لرصاصة وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين أن الرصاصة دخلت من أنفه إلى البلعوم الأنفي واستقرت بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأشار إلى أنه تم إدخال المصاب لغرفة العمليات تحت التخدير العام وتكون الفريق من أخصائية الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة بيان جان وطبيب التخدير الدكتور محمد حجازي، وتم استخراج الرصاصة بنجاح وتم خروج المصاب من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات.