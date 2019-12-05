نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي، في مكة المكرمة، باستخراج رصاصة من قاع جمجمة شاب يبلغ من العمر ١٧ عامًا.
وأوضح الدكتور عاهد عقيل، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الذي قام بإجراء العملية، اليوم الخميس، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ إثر تعرضه لرصاصة وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين أن الرصاصة دخلت من أنفه إلى البلعوم الأنفي واستقرت بمحاذاة قاع الجمجمة.
وأشار إلى أنه تم إدخال المصاب لغرفة العمليات تحت التخدير العام وتكون الفريق من أخصائية الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة بيان جان وطبيب التخدير الدكتور محمد حجازي، وتم استخراج الرصاصة بنجاح وتم خروج المصاب من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات.
كانت هذه تفاصيل خبر رصاصة تخترق جمجمة شاب بمكة.. وفريق طبي يستخرجها بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.