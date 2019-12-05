السعودية اليوم / وفد من قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة الإلكترونية يزور مقر " واس "



الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

زار وفد من الجامعة

وشملت زيارة الوفد الذي ضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بكالوريوس الإعلام الرقمي بقسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة التحرير ومركز التصوير ومعرض الصور والمركز الإعلامي ، وطلعوا على ما تمتلكه " واس " من إمكانيات وأدوات إعلامية واستمعوا إلى شرح عن آلية المتبعة في بث الأخبار والتقارير الصحفية والمواد الإعلامية ونمط بث الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكال الإعلام الرقمي .

وعبر الذيابي عن الإعجاب بما شاهده من الإمكانيات والتقنيات التي تمتلكها الوكالة ، لافتا النظر إلى أن القسم أقر هذه الزيارة كون وكالة الأنباء السعودية من المؤسسات الإعلامية الرائدة والمتطورة على الساحة الإعلامية إلى جانب عملها الإخباري المتميز .

وقال " إن قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة يهدف إلى تهيئة طلابه خارج إطار الفصل الدراسي والافتراضي والحرص على اطلاعهم على أحدث الممارسات الإعلامية وإمدادهم بالخبرات والمهارات الكافية التي تساهم في تغذية سوق العمل والتنمية المستدامة في المملكة " معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة أهدافها في توسيع مدارك وخبرات الطلاب وتسهم في تطويرهم.

// انتهى //

16:01ت م

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الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسزار وفد من الجامعة السعودية الإلكترونية برئاسة رئيس قسم الإعلام الإلكتروني الدكتور شاكر بن علي الذيابي اليوم مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض .وشملت زيارة الوفد الذي ضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بكالوريوس الإعلام الرقمي بقسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة التحرير ومركز التصوير ومعرض الصور والمركز الإعلامي ، وطلعوا على ما تمتلكه " واس " من إمكانيات وأدوات إعلامية واستمعوا إلى شرح عن آلية المتبعة في بث الأخبار والتقارير الصحفية والمواد الإعلامية ونمط بث الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكال الإعلام الرقمي .وعبر الذيابي عن الإعجاب بما شاهده من الإمكانيات والتقنيات التي تمتلكها الوكالة ، لافتا النظر إلى أن القسم أقر هذه الزيارة كون وكالة الأنباء السعودية من المؤسسات الإعلامية الرائدة والمتطورة على الساحة الإعلامية إلى جانب عملها الإخباري المتميز .وقال " إن قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة يهدف إلى تهيئة طلابه خارج إطار الفصل الدراسي والافتراضي والحرص على اطلاعهم على أحدث الممارسات الإعلامية وإمدادهم بالخبرات والمهارات الكافية التي تساهم في تغذية سوق العمل والتنمية المستدامة في المملكة " معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة أهدافها في توسيع مدارك وخبرات الطلاب وتسهم في تطويرهم.// انتهى //16:01ت م0158

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