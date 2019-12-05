

الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, الندوة الشهرية الرابعة بعنوان "الإرهاب في العصر الرقمي", وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وألقى المحاضرة معالي القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول راحيل شريف، بحضور الأمين العام للتحالف وممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وأشار الفريق شريف في الندوة الى أهمية العمل الدولي المشترك في محاربة الإرهاب ومواجهة حضور الجماعات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستفادة من مجالات العمل التي يركز عليها التحالف الإسلامي في هذا الصدد.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

// انتهى //

15:52ت م

0154





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة بعنوان "الإرهاب في العصر الرقمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.