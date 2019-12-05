السعودية اليوم / أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير سيراليون



الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم, سفير جمهورية سيراليون لدى المملكة الدكتور إبراهيم جالوه والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان سُبل التعاون والرؤى المشتركة لمحاربة الإرهاب وتعزيز العَلاقات بين الطرفين.

واستمع السفير خلال الاستقبال لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها، كما ناقش الجانبان آلية انضمام ممثليّ جمهورية سيراليون إلى التحالف كونها من الدول الإسلامية الأعضاء.

وأشاد السفير السيراليوني بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدَّولية، وتعزيز العَلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدَّولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليَّين.

// انتهى //

15:47ت م

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