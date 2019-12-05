السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يستقبل سفير جمهوريا كوريا الجنوبية لدى المملكة



الدمام 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، السيد جو بيونغ ووك، يرافقه عدد من منسوبي السفارة، والقنصل الفخري لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة عبدالله بن علي المجدوعي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومد جسور الصداقة، وفتح آفاق التعاون في شتى المجالات، مبيناً سموه أن الشراكة

من جانبه عبر سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة ، السيد جو بيونغ ووك، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة تشهد قفزات نوعية نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

// انتهى //

15:24ت م

0143



الدمام 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، السيد جو بيونغ ووك، يرافقه عدد من منسوبي السفارة، والقنصل الفخري لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة عبدالله بن علي المجدوعي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومد جسور الصداقة، وفتح آفاق التعاون في شتى المجالات، مبيناً سموه أن الشراكة السعودية الكورية شهدت تطوراً متسارعاً، وتوسعت في عدد من المجالات بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.من جانبه عبر سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة ، السيد جو بيونغ ووك، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة تشهد قفزات نوعية نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.// انتهى //15:24ت م0143

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