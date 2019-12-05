السعودية اليوم / الشيخ السديس يرعى الحفل الختامي لـ "ملتقى جهود الملك سلمان"



مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

رعى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم , الحفل الختامي لملتقى جهود الملك سلمان ـ حفظه الله ـ في خدمة الحرمين الشريفين ، بحضور صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ووكلاء الرئيس العام ومساعديهم .

بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم عرض مرئي عن جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين .

ثم ألقى سمو العميد الدكتور بدر بن سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام كلمة نيابة عن المشاركين أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى بوجود نخبة من المتحدثين برعت في علم الكلام وفي بلاغة اللسان ومثلت قدوات رائدة لمشاريع إبداعية على أرض الواقع , مؤكدا أن هذا الملتقى عرس وطني لمراجعة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

من جهته عبر معالي الرئيس العام في كلمته عن حق ولاة أمرنا علينا من السمع والطاعة لهم ، وحبهم والولاء لهم وإبراز جهودهم وإنجازاتهم ، ولذلك حرصت الرئاسة على إقامة هذا الملتقى فهو واجب عظيم عليها لإبراز وترجمة هذه الإنجازات العظيمة.

وذكر معاليه أن من فضل الله علينا أن منّ علينا بولاة أمرٍ ميامين ، فالمملكة العربية

وأضاف معاليه: شهد الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أكبر نقلة تطويرية في الخدمات والتوسعات في التاريخ.

واختتم معاليه كلمته برفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.

وفي ختام الحفل قام الشيخ السديس بتكريم المشاركين في الملتقى .

// انتهى //

15:23ت م

0142



مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسرعى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم , الحفل الختامي لملتقى جهود الملك سلمان ـ حفظه الله ـ في خدمة الحرمين الشريفين ، بحضور صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ووكلاء الرئيس العام ومساعديهم .بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم عرض مرئي عن جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين .ثم ألقى سمو العميد الدكتور بدر بن سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام كلمة نيابة عن المشاركين أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى بوجود نخبة من المتحدثين برعت في علم الكلام وفي بلاغة اللسان ومثلت قدوات رائدة لمشاريع إبداعية على أرض الواقع , مؤكدا أن هذا الملتقى عرس وطني لمراجعة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .من جهته عبر معالي الرئيس العام في كلمته عن حق ولاة أمرنا علينا من السمع والطاعة لهم ، وحبهم والولاء لهم وإبراز جهودهم وإنجازاتهم ، ولذلك حرصت الرئاسة على إقامة هذا الملتقى فهو واجب عظيم عليها لإبراز وترجمة هذه الإنجازات العظيمة.وذكر معاليه أن من فضل الله علينا أن منّ علينا بولاة أمرٍ ميامين ، فالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي تُعنى بالعقيدة والشريعة وتحكيم الكتاب والسنة والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.وأضاف معاليه: شهد الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أكبر نقلة تطويرية في الخدمات والتوسعات في التاريخ.واختتم معاليه كلمته برفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.وفي ختام الحفل قام الشيخ السديس بتكريم المشاركين في الملتقى .// انتهى //15:23ت م0142

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