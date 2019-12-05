السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة



الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم ، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

15:20ت م

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