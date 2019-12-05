السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لمناقشة أعمال التوسعة الثالثة للمسجد الحرام



جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات بعد أن وقف ميدانياً على أعمال التوسعة

وتخلل الاجتماع, الاطلاع على الأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف، وخطط إدارة الحشود والرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام، وتوفير أقصى درجات الحماية والراحة لهم.

وكان الأمير بدر بن سلطان، قد رأس اجتماعاً في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة منتصف الشهر الماضي اطلع فيه على أعمال التوسعة، عقب ذلك تفقد سموه ميدانياً الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام.

// انتهى //

15:07ت م

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جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات بعد أن وقف ميدانياً على أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام.وتخلل الاجتماع, الاطلاع على الأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف، وخطط إدارة الحشود والرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام، وتوفير أقصى درجات الحماية والراحة لهم.وكان الأمير بدر بن سلطان، قد رأس اجتماعاً في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة منتصف الشهر الماضي اطلع فيه على أعمال التوسعة، عقب ذلك تفقد سموه ميدانياً الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام.// انتهى //15:07ت م0134

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