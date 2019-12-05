السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعًا مع مديري الجهات الخدمية بالمنطقة



جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً حضره مديرو الجهات الخدمية بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع, استعراض آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، كما تمت مناقشة سُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار المنطقة، وتم التطرق أيضاً إلى العديد من الموضوعات التنموية واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

15:06ت م

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