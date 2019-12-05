السعودية اليوم / تقنية الأحساء للبنات تختتم أعمال القبول لبرنامج الدبلوم



الأحساء 8 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء اليوم، استقبال المرشحات للقبول في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440/ 1441هـ للتخصصات الدعم الفني، والبرمجيات، والتسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة.

وأوضحت مديرة القبول والتسجيل بالكلية فاطمة الرمضان، أن الكلية استقبلت نحو400 مرشحة، حيث تم تثبيت 340 مرشحة في النظام بشكل أساسي، وتسليمهن الكشوفات الطبية كإجراء نهائي للقبول بشكل رسمي، مشيرة إلى أن أعمال القبول لهذا الفصل تمت بوقت قياسي، إذ تم قبول حديثي التخرج من الثانوية العامة، إضافة إلى تخصيص مقاعد للضمان الاجتماعي، لافتة إلى تعاون فريق العمل الذي ذلل الصعاب بدعم من وكيلة شؤون المتدربات.

// انتهى//

14:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.