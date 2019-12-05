شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يبحث القضايا المشتركة مع وزير الشؤون الإسلامية الجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سماحته خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الاسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه نوه وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي, بالمكانة الرفيعة التي يحتلها علماء المملكة بما حباهم الله به من علم غزير وحكمة بالغة، مثمناً ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود دعوية في جيبوتي ودورها في تعليم القرآن الكريم عبر المراكز وحلقات المساجد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مشيداً بالبرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه مع الوزارة الذي سيحقق بإذن الله نتائج مثمرة لخدمة الدعوة إلى الله وفق منهج وسطي معتدل.
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