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طقس الجمعة.. غيوم وأمطار رعدية ورياح تحد الرؤية
تشكل الضباب في الصباح الباكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة).
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية .
أما حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة16-38كم/ساعة بينما ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الخليج العربي.
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