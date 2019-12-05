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اكتتاب المؤسسات بـ أرامكو قد يتخطى الـ380 مليار ريال
إعلان نتائج الإقبال النهائية للمؤسسات اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تباينت توقعات الخبراء ومصادر حول حجم تغطية المؤسسات لاكتتاب أرامكو السعودية.
وكشفت مصادر مطلعة بحسب العربية، أن حجم تغطية المؤسسات قد يتخطى 380 مليار ريال، وفيما يتعلق بالتخصيص رجحت المصادر أن يكون بحدود 14%، للمؤسسات، على أن ترتفع هذه النسبة لمؤسسات التقاعد، والصناديق السيادية والحكومية.
وانتهى أمس الأربعاء في الخامسة مساء اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم خلال الـ17 يوماً الأولى.
ومن المفترض أن “تعلن سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو عن نتائج الإقبال النهائية لشريحة المؤسسات.
وتوقع محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة “دراية المالية” أن تتخطى الأرقام النهائية لمشاركة المؤسسات في أرامكو السعودية حاجز الـ300 مليار ريال.
وأضاف الشماسي “من المتوقع أن يكون طرح أرامكو الأكبر في العالم، نتوقع أن يفوق اكتتاب المؤسسات الـ300 مليار ريال، وهو ما يعتبر الأكبر في تاريخ مشاركة المؤسسات في الاكتتابات السابقة.
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