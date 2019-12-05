حريق بمحطة وقود حي الضيافة ومدني #المدينة يتدخل

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، حريقًا شب في محطة وقود بحي الضيافة.

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وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني، أن المدني تبلغ عند الساعة ١٣:٣٩ من بعد ظهر اليوم بالحادث، ليتم توجيه الفرق إلى الموقع ‏وعند الوصول أتضح أن الحريق في خزان الوقود الخاص بالمحطة.

ولفت إلى أنه قد تم مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وجارٍ متابعة ما يلزم في الموقع.

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