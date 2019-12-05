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2019-12-05 آلية الاعتراض على نتائج مسابقات مهرجان الصقور بما يضمن أعلى قدر من الشفافية متابعات الخليج 365 - واس حرصت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية على تلبية رغبات المشاركين في المسابقة وحل جميع المشاكل التي تواجههم في مسابقة الملواح، بما يضمن أعلى قدر من الشفافية مع جميع المتسابقين.

ونصت اللائحة العامة للمسابقات بالمهرجان على أنه يحق للمشاركين الاعتراض على النتائج، وفق خطوات محددة تبدأ بتقدم المتسابق باعتراضه فور نهاية مشاركته مباشرة للجنة المعنية التي تقوم بدورها في البت بالاعتراض ومدى نظاميته بعد العودة للائحة المسابقة، والأخذ في الاعتبار ضرورة التأكد من تطابق الشروط الخاصة بهذا الجانب لضمان عدم تأخير إعلان قبول الاعتراض أو رفضه. شارك الخبر







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