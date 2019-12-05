ورشة عمل لرئاسة الرياض عن آلية تعبئة مواثيق الأداء 

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ورشة عمل لمنسوبيه تحت عنوان “آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية” وقدمها مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة الشيخ علي الشهري؛ وتستهدف قيادات الفرع الإدارية والميدانية، وذلك سعياً لرفع مستوى الأداء تماشياً مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

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وتناولت الورشة شرح الأجزاء المتعلقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة، مع توضيح لائحة الأداء الجديدة والتي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتداداً لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني وترجمة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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