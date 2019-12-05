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إغلاق طريق عقبة الباحة لمدة ساعتين
بهدف إزالة بعض الانهيارات
متابعات الخليج 365 - الباحة
قالت إدارة النقل بمنطقة الباحة إنه سيتم غلق طريق عقبة الباحة أمام مرتاديها وقادة المركبات لمدة ساعتين عصر اليوم الخميس.
ولفتت إمارة منطقة الباحة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم، إلى أنه سيتم إغلاق العقبة هذا اليوم ولمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثالثة عصراً.
وأضافت الإمارة أن هذا يأتي بهدف إزالة بعض الانهيارات التي قد تسبب خطراً على مرتادي الطريق.
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