- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم درجة الحرارة تلامس الصفر الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
درجة الحرارة تلامس الصفر الأسبوع المقبل
على أجزاء من شمال المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصةً الصغرى مع بداية الأسبوع المقبل.
ولفتت الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تلامس الصفر على أجزاء من شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر درجة الحرارة تلامس الصفر الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.