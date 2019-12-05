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درجة الحرارة تلامس الصفر الأسبوع المقبل

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2019-12-05

درجة الحرارة تلامس الصفر الأسبوع المقبل

على أجزاء من شمال المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصةً الصغرى مع بداية الأسبوع المقبل.

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ولفتت الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تلامس الصفر على أجزاء من شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

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