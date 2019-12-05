وزير الطاقة الروسي يريد مواصلة التعاون مع المملكة

2019-12-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

غردت وزارة الطاقة الروسية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، بأن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أبلغ الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، بأن بلديهما يجب أن يواصلا التعاون.

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وبحسب موقع رويترز، كان نوفاك التقى بالأمير عبدالعزيز بن سلمان، في فيينا قبل أن تبدأ أوبك وحلفاؤها، اجتماعًا لمدة يومين؛ لاتخاذ قرار بشأن كيفية دعم أسواق الطاقة.

وتأتي تغريدة وزارة الطاقة الروسية، كدليل على إشارات إيجابية من روسيا تجاه المملكة قبل اجتماعات أوبك+، حيث يجمع المملكة وروسيا علاقة استراتيجية، يقرها الرئيس فلاديمير بوتين.

يُذكر أن منتجي النفط من منظمة أوبك، سيجتمعون في فيينا، وسينضم إليهم وزراء من روسيا وغيرها من المصدرين، ومهمتهم هي: التوصل إلى اتفاق حول كيفية إدارة إنتاجهم من النفط العام المقبل.

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