شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تصدر توقعات فصل شتاء 1441 على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441، الذي يبدأ فكليا في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية وكذلك توقعات هطول الأمطار.

Advertisements

وبين التقرير أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية أن تكون درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر أعلى المعدل على أغلب مناطق المملكة حيث يتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

فيما أوضح التقرير أن توقعات الهطول للأمطار تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال وشمال غرب ووسط المملكة وذلك بمجمل التوقع الفصلي، فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون الأمطار خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل، فيما تكون حول المعدل خلال شهر يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية فيتوقع أن تكون أقل من المعدل، فيما تكون الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي وتهطل منها أمطار غزيرة ولا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.