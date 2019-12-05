محمد بن مسعود - الدمام - الفعاليات أقيمت في مقر الكلية الجامعية نظمت إدارة الدفاع المدني بالجموم اليوم الخميس حفل اليوم العالمي للتطوع بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، في مقر الكلية الجامعية بالجموم. حضر الحفل مديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة وشاركت الفرق التطوعية في الفعاليات. واشتمل الحفل على عروض توعوية وتسجيل للمتطوعين وتكريم الفرق التطوعية والمتطوعين٠ وأشاد "الزهراني" بالمبادرات، وقال: المتطوعون بمحافظة الجموم لهم حضور وتواجد على مستوى المحافظة وعلى مستوى منطقة مكة المكرمة ونشكر كل من ساهم في إقامة هذا المعرض من الدوائر الحكومية أو الفرق التطوعية. Advertisements الدفاع المدني اليوم العالمي للتطوع الكلية الجامعية بالجموم الدفاع المدني اليوم العالمي للتطوع الكلية الجامعية بالجموم 05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 02:52 PM الفعاليات أقيمت في مقر الكلية الجامعية "مدني الجموم" يحتفل بيوم التطوع العالمي "مدني الجموم" يحتفل بيوم التطوع العالمي نظمت إدارة الدفاع المدني بالجموم اليوم الخميس حفل اليوم العالمي للتطوع بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، في مقر الكلية الجامعية بالجموم. حضر الحفل مديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة وشاركت الفرق التطوعية في الفعاليات. واشتمل الحفل على عروض توعوية وتسجيل للمتطوعين وتكريم الفرق التطوعية والمتطوعين٠ وأشاد "الزهراني" بالمبادرات، وقال: المتطوعون بمحافظة الجموم لهم حضور وتواجد على مستوى المحافظة وعلى مستوى منطقة مكة المكرمة ونشكر كل من ساهم في إقامة هذا المعرض من الدوائر الحكومية أو الفرق التطوعية. الكلمات المفتاحية ، "مدني الجموم" يحتفل بيوم التطوع العالمي ،

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