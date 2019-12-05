، "الوفاق" راعٍ رسمي لـ"شيفيلد" الإنجليزي وعدة أندية محلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر سبعة عقود أبرمتها للموسم الكروي 2019 - 2020م

‎أبرمت (الوفاق لتأجير السيارات) سبعة عقود في فترة قصيرة؛ تتضمن ستة أندية محلية وناديًا إنجليزيًا.



وتهدف الوفاق من خلال تلك العقود لهذا العام في الموسم الرياضي إلى تفاعل أكبر مع عملائها ومتابعينها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وستقدم الوفاق الكثير من الرحلات إلى مدينة شيفيلد في إنجلترا، كما أنها ستقدم تذاكر للفرق المحلية أيضاً، والعديد من الجوائز والمفاجآت.

‎ولم تكتفِ الوفاق بأن تكون مستثمرة بالموسم الكروي المحلي لسنة 2019/2020 فقط ، بل إنها أيضًا أبرمت عقدًا لرعاية النادي الإنجليزي العريق (شيفيلد يونايتد) والمملوك للمستثمر السعودي الأمير عبدالله بن مساعد آل سعود، فأصبحت بذلك أول شركة سعودية لتأجير السيارات ترعى ناديًا عالميًا إنجليزيًا وشريكًا بارزًا له في جميع مبارياته في (الدوري الإنجليزي).

‎ومن الجدير بالذكر، أن أختيار الوفاق للنوادي المحلية ورعايتها لها في الموسم الكروي 2019/2020، لم تكن بطريقة عشوائية؛ بل إنها حرصت على أن تكون من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، نظرًا لحرصها الدائم على أن تكون حاضرة ولها بصمتها محليًا في جميع المناطق وخدمة جميع شباب المجتمع.

‎أما عن النوادي التي ترعاها الوفاق رسميًا لهذا العام فهي نادي التعاون في منطقة القصيم، والعدالة في الإحساء، والفيصلي في محافظة المجمعة، ونادي الاتحاد في مدينة جدة، ونادي أبها في مدينة أبها، بالإضافة إلى نادي الرائد في بريدة.

‎كما أن خطّة الوفاق وهدفها من هذه الصفقات المبرمة خلال فترة قصيرة، هي ما عبّر عنه مدير التسويق والعلاقات العامة، عبدالله العرفج بقوله: "ثقتنا قويّة بهذه الصفقات والتي إن دلّت فهي تدل على طموح الوفاق الذي لا حد له، ولن نكتفي بظهورنا في مباريات الأندية فحسب، بل إن هدفنا من هذه الخطوة المميزة من نوعها يتعدى أرضية الملعب بكثير، حيث إنها ستكون حبل صلة قوي بين الأندية وجماهيرها، وذلك لأن الشركة ستحصل على العديد من الفوائد مثل التذاكر التي سيستفيد منها الجمهور من عملاء الوفاق، وسيكسبها بكل بساطة عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوفاق لتأجير السيارات."

‎يُذكر أن الوفاق حريصة وسبّاقة دومًا على تفعيل دورها في التوعية المجتمعية، حيث إنها قد فعّلت العديد من الحملات التوعوية لصالح المجتمع مثل #اقرأ_مع_الوفاق و#طرق_آمنة و#حياتك_لا_تدخنها والتي ستدعمها النوادي الرياضية المذكورة أعلاه، كما أن عملاء الوفاق من جمهور النوادي المتعاقد معها سيكون من نصيبهم الكثير من الجوائز الحصرية، مثل: تذاكر كبار الشخصيّات التي ستوزع لهم، وقمصان اللاعبين، وغيره الكثير.

وفي الختام، وجهت الوفاق شكرها لشركة FG الرياضية لمساهمتها في تسهيل جميع إجراءات عقود النوادي المتعاقد معها في موسم الوفاق الرياضي.

Advertisements

الوفاق لتأجير السيارات مدينة شيفيلد شيفيلد يونايتد الموسم الرياضي أندية محلية