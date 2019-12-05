محمد بن مسعود - الدمام - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائمة لاعبي الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019. واختار الروماني رازفان مدرب فريق الهلال، 23 لاعبًا؛ من ضمنهم اللاعبون السبعة الأجانب.. وجاءت القائمة كالتالي: عبدالله المعيوف- محمد البريك- كارلوس إدواردو- علي البليهي- سلمان الفرج- جوستافو كويلار- عبدالله عطيف- سيبستيان جيوفينكو- محمد الشلهوب- ياسر الشهراني- حسن كادش- عبدالله الحافظ- بافيتمبي غوميز- أندريه كارييو- جون يانغ هيون- أمير كردي- هتان باهبري- محمد كنو- سالم الدوسري- محمد الواكد- نواف الغامدي- محمد جحفلي- عمر خريبين. يُذكر أن الهلال سيواجه فريق الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر.الهلال الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم للأندية 2019 الهلال يعلن قائمته لكأس العالم.. ورازفان يضم الأجانب السبعة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-05 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائمة لاعبي الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019. واختار الروماني رازفان مدرب فريق الهلال، 23 لاعبًا؛ من ضمنهم اللاعبون السبعة الأجانب.. وجاءت القائمة كالتالي: عبدالله المعيوف- محمد البريك- كارلوس إدواردو- علي البليهي- سلمان الفرج- جوستافو كويلار- عبدالله عطيف- سيبستيان جيوفينكو- محمد الشلهوب- ياسر الشهراني- حسن كادش- عبدالله الحافظ- بافيتمبي غوميز- أندريه كارييو- جون يانغ هيون- أمير كردي- هتان باهبري- محمد كنو- سالم الدوسري- محمد الواكد- نواف الغامدي- محمد جحفلي- عمر خريبين. Advertisements يُذكر أن الهلال سيواجه فريق الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر. 05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 02:10 PM كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائمة لاعبي الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019. واختار الروماني رازفان مدرب فريق الهلال، 23 لاعبًا؛ من ضمنهم اللاعبون السبعة الأجانب.. وجاءت القائمة كالتالي: عبدالله المعيوف- محمد البريك- كارلوس إدواردو- علي البليهي- سلمان الفرج- جوستافو كويلار- عبدالله عطيف- سيبستيان جيوفينكو- محمد الشلهوب- ياسر الشهراني- حسن كادش- عبدالله الحافظ- بافيتمبي غوميز- أندريه كارييو- جون يانغ هيون- أمير كردي- هتان باهبري- محمد كنو- سالم الدوسري- محمد الواكد- نواف الغامدي- محمد جحفلي- عمر خريبين. يُذكر أن الهلال سيواجه فريق الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر. ، الهلال يعلن قائمته لكأس العالم.. ورازفان يضم الأجانب السبعة ،

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