شكرا لمتابعة خبر عن هل تصبح الزوجة مستفيد رئيسي إن لم يستوفي زوجها الشروط ؟..«حساب المواطن» يرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعاد حساب المواطن التأكيد على الحالات التي يمكن أن تتقدم فيها الزوجة للحصول على الدعم كمستفيد رئيسي .
وأكد البرنامج أن الزوجة تكون مستفيد تابع عدا تلك الحالات تصبح فيها مستفيد رئيسي :
1- المهجورة.
2- المتزوجة من غير سعودي.
3- عائلة سجين .
4- عائلة فاقد الأهلية .
5- إذا كان زوجها غائب .
ويشترط أن ترفق الزوجة المستندات المطلوبة لإثبات الحالة .
جاء ذلك في رد سريع على زوجة تتساءل عن إمكانية تقدمها للحصول على الدعم كستفيد رئيسي للأسرة بدلاً من زوجها بعدم عدم إستيفائه لشروط الأهلية .
الجدير بالذكر أن عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق يناير لا زالت مستمرة ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
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