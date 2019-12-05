شكرا لمتابعة خبر عن حملة تسويقية غريبة لسلسة مطاعم شهيرة بالمملكة: ما للطقطقة عذر عندنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لجأت سلسلة مطاعم شهيرة في المملكة إلى استخدام حيلة تسويقية جديدة وغير اعتيادية؛ للترويج إلى نفسها، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت الحملة التسويقية على نشر سلسلة من التغريدات التي سخرت خلالها من المنافسين، ثم نفذت مقلب ساخر في المتابعين أيضًا، إذ نشرت بيان اعتذار ثم أعادت تغريدة مع عدة تعديلات، معلقة «ما للطقطقة عذر عندنا».

وبدأ حساب سلسلة المطاعم في نشر مقاطع فيديو وتغريدات تسخر من منتجات المنافسين، ما اعتبره البعض غريبًا جدًا وغير لائق، فيما وصفه البعض بالكوميديا وخفة الدم.

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ورد الحساب على التعليقات المهاجمة من خلال بيان اعتذار قال خلاله «نعتذر عن الحملة عن ما نشر عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الشوارع وما جاء فيها من سخرية غير مقبولة للمنافسين ونحن نكن كل الاحترام والتقدير لهم».

وأضاف «وهذا التوجه لا يمثل سياسة الشركة وسيتم معرفة كل شيء أدى لهذا العمل الذي لا يمثل إلا نفسه حيث جاءت نتائج التحقيقات الأولية مع مدير التسويق الذي وصف عمله بالطقطقة والمزاح المقبول وسيتخذ إجراء ضده قريبًا».

وبعد ساعات قليلة جدًا، فاجأ الحساب متابعيه بإعادة نشر بيان الاعتذار مع تغيير جذري في محتواه، وجاء كالتالي «نعتذر عن كل شيء ما عدا الطقطقة.. ما للطقطقة عذر لدينا»، مضيفًا «شكلكم صدقتوا البيان؟»، ثم واصل السخرية من المنافسين.