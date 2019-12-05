شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار على طريقي «الطائف – الرياض» و «الخرمة – رنية» تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت أجزاء من طريقي ” الطائف – الرياض” و ” الخرمة – رنية ” موجة غبار كثيفة؛ أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وعا المركز الوطني للعمليات الأمنية ” ٩١١ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، سالكي الطريق بـ أخذ الحيطة والحذر.

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