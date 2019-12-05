شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الخدمات المقدمة لبرنامج عملاء الصفوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة العمل إنفوجرافيك يوضح عملاء برنامج الصفوة والخدمات التي تقدم لهم. وأشارت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلي أن عملاء برنامج الصفوة هم المنشآت التي حافظت علي النطاق البلاتيني لمدة سنة وعدد المواطنين العاملين بها 250 موظف فأكثر. وأبانت أن الخدمات المقدمة لهم هي مدير خاص، أولوية الرد علي الإتصال، أولوية الخدمة المقدمة من خلال مكاتب خدمة العملاء، لافتة إلي أن زمن التعامل مع الطلبات لاتتجاوز 24 ساعة

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