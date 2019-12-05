بالصور.. حي السليمانية بمكة يكتسي باللون الأبيض

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الرياض - علي القحطاني - جذبت صور جديدة لحي السليمانية بمكة الأنظار حولها، حيث لاقت تداولا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا. وبدا في الصور الجديدة حي السليمانية اكتسى باللون الأبيض، وظهرت المنازل في منظر حضاري. يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة شرعت في تحسين عددٍ من شوارع وأحياء مكة المكرمة، من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع قدسية المكان. Advertisements

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