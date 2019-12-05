شكرا لمتابعة خبر عن «أمن الطرق» يحذر قائدى الشاحنات من مخالفة عدم تغطية الحمولة وتثبيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الخميس قائدي الشاحنات من عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها . وأكدت أن إهمال تغطية الحمولة وتثبيتها مخالفة مرورية صريحة لقائد الشاحنة نتيجة تعريضه حياة سالكي الطريق للخطر ، فضلاً عن تسببه في التلوث وتدمير الطريق مع تساقط مواد صلبه أو صخور .

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