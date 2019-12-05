شكرا لمتابعة خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن موعد الإنتهاء من توسعة الحرم المكي بعد إنجاز 80% والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمسجد النبوي الإنتهاء من مشاريع التوسعة بالمسجد الحرام عام 1444 هـ .
وأكد مصدر مسؤول برئاسة شؤون الحرمين أنه تم إنجاز 80 % من أعمال التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي وأنه لم يتبقى سوى التشطيبات .
ويشمل مشروع التوسعة الذي يعد مشروع فريد على مستوى العالم على عدة مشروعات منها : باب أجياد ، باب الملك عبد العزيز ، والأعمال الإلكتروميكانيكية ، والأسقف المستعارة ، وغيرها من الأعمال التي يُجرى العمل بها على قدم وساق .
ومن المنتظر أن يزيد أعداد المصلين من 197 إلى 278 الف مصل ، كما ترتفع المواضئ من 2.2 ألف إلى 9.2 ألف موضأ ، والمصاعد من 10 مصعد إلى 147 مصعد وغيرها من الأعمال .
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