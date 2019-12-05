شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية قد يسبب الوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت وزارة الصحة من تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، مؤكدة انها تسبب ضعف المناعة ومضاعفات خطيرة . ونشرت “الصحة ” انفوجرافيك توعوي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” ، موضحة تلك المخاطر كالتالي : 1- ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع .

2- ستبطل مفعول العلاجات ضد الإلتهابات البكتيرية .

3- ستكون الإلتهابات الطفيفة مثل إلتهاب الأذن أكثر خطورة .

4- ستضطر إلى قضاء فترات إقامة أطول بالمستشفى وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات .

5- تسبب زيادة عدد الوفيات .

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