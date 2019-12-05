شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» تحسم الجدل بشأن نقل كفالة السائق المنتهية هويته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت مديرية الجوازات على استفسار أحد متابعيها عبر موقع ” تويتر ” بشأن نقل كفالة السائق المنتهية هويته. وطرح مغرد، سؤالا:”كيف يتم نقل كفالة سائق خاص من فرد إلي فرد منتهية إقامة العامل من شهرين تقريبا بدون موافقة الكفيل”. وأوضحت الجوازات:” أهلا بك، يلزم وجود تنازل من صاحب العمل وسريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إجراء نقل الخدمات”.

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