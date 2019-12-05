شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «زراعة عسير» تحذر مدمر الغابات وتتوعده بالملاحقة القانونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر مدير عام زراعة عسير، المتسببَ في تدمير آلاف الأمتار من الغطاء النباتي لأشجار “الأراك” بالمجاردة،من الملاحقة القانونية وتطبيق النظام في حقه؛ لافتا إلي أنه تم ضبط المخالفة، وأنه لا يمكن قبول هذه الممارسات الخاطئة في حق البيئة.

وتفصيلا، أقدم مواطن على تدمير مئات الأشجار الخضراء المعمرة على ضفاف أحد الأودية بمحافظة المجاردة، حيث مر على وجودها عقود طويلة من الزمن ولم يحدد بدقة تاريخ وجودها في الموقع، ولا تُعرف إلا بهذا الشكل.

ووفقا لروايات المعمّرين في المنطقة؛ فإنه تم اقتلاعها بـ”شيول” والتسبب في تدمير الغطاء النباتي لما يزيد على 5 آلاف متر مربع من موطن الشجرة المخضرة على مدار العام؛ مما يُنذر بتصحر كبير، بالإضافة لتحويل مجرى السيول، والسماح لها بجرف المَزارع والممتلكات الخاصة التي تلي الموقع.

وعلى الفور، حرر بلاغ في مكتب الوزارة بمحافظة المجاردة وتم معاينة الموقع، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط المخالفة على الغطاء النباتي، وسيتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات، بالإضافة إلي أنه سيتم تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتسبب في المخالفة”.

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