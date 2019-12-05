شكرا لمتابعة خبر عن مبارك العصيمي يعلق على قرار المملكة بتجنيس المبدعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحب مبارك العصيمي المستشار الإعلامي والمتحدث السابق باسم وزارة التعليم بالأمر الملكي بفتح باب التجنيس للكفاءات والمتميزين من كافة دول العالم بمختلف المجالات . وقال “العصيمي ” : قرار السعودية بتجنيس المبدعين ينطلق من رؤية عميقة وسديدة ،فهؤلاءِ النُّخبُ هم صُنّاعُ الحضارة ،ومحركو النهضة الشاملة في الدول. وكان الأمر الملكي قد اشتمل على الرفع بأسماء مرشحة لمنحها الجنسية السعودية بعد توفر الشروط ، والتي تنتمي لكافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية ، والفنية ، وغيرها . إقرأ أيضاً :

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