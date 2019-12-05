شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يتمشى بعد تأخر رحلته في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تأخرت طائرة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، حيث كانت المتجهة من تبوك إلى الرياض بعد انتهاء جولته في المنشآت الصحية بالمنطقة، مما دفعه لممارسة رياضة المشي في الممشى المخصص على طريق الملك فيصل.
وحرص العديد من المواطنين على أخذ اللقطات التذكارية مع الوزير أثناء ممارسته لرياضة المشي، وأثناء ممارسته رياضية المشي شاهد الوزير شابًّا يقوم ببيع القهوة والشاي ثم توقف عنده لطلب القهوة وأصر على دفع المبلغ له، ومن ثم قام بإكمال ممارسته للرياضة.
وعبر الوزير عن إعجابه بما شاهده بالمنطقة من نهضة وبوجود ممشى لممارسة هواية المشي في الهواء الطلق ووسط الأشجار واللوحات الإرشادية وبعض الألعاب الخفيفة الموجودة بالممشى.
وقال الوير:” نا مسرور جدًّا أن أمشي مع زملائي في تبوك”، مضيفًا أن “الممشى صحي ورائع، ويشجع على الصحة والنشاط.
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