شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأرصاد تصدر تقريرا عن توقعات فصل شتاء 1441 على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً عن التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ, والذي يبدأ فكلياً يوم الإثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020، تضمنت درجات الحرارة السطحية وتوقعات هطول الأمطار.

وبين التقرير أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير – بمشيئة الله تعالى – إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية إلى أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر ستكون أيضاً أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة حيث يتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع يتراوح ما بين (0.25 – 0.5) درجة، في حين يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، عدا الأطراف الشرقية, والشمالية, والجنوبية الغربية حيث تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 – 0.5) درجة.

وأوضح التقرير حول توقعات هطول الأمطار – بمشيئة الله تعالى – أنها ستكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة, بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال, وشمال غرب, ووسط المملكة وذلك بمجمل التوقع الفصلي، فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة من المتوقع أن تكون أقل من المعدل، في حين تكون حول المعدل خلال شهر يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية فيتوقع أن تكون أقل من المعدل, بينما تكون حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي التي تهطل فيها أمطار غزيرة, لافتاً إلى أنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.