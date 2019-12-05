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عدن - ياسمين التهامي - سميت فاكهة الأناناس بهذا الاسم لتشابهها مع كوز الصنوبر، ويوجد أكثر من 100 نوعٍ من الصنوبر، ولكن يُزرع ثمانية منها فقط لغرض التجارة، ويُستخدم الأناناس منذ القدم في العلاجات المنزلية للمشاكل الهضمية والالتهاب، ومن الجدير ذكره إحضار كرستوفر كولومبوس الأناناس معه لأوروبا عند عودته من حملة استكشافه لأمريكا الجنوبية، وأصبحت تلك الفاكهة آنذاك من الفواكة الغريبة باهظة الثمن، والتي كانت تقدم في الولائم الضخمة، أما اليوم فتوجد في أي محل بقالة، وفي العديد من المنازل حول العالم.

فوائد الأناناس للأناناس فوائد عديدة، ومن أهمها نذكر ما يأتي:

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تحميك من السرطان وتعالج أمراض القلب والسكري وتحسن الخصوبة وتقضي على الربو.. وتعيد لك شبابك (فوائد مذهلة لهذه الفاكهة)



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الوقاية من الربو: تساهم الأغذية التي تحتوي على البيتا كاروتين كالأناناس، في تقليل خطر الإصابة بالربو لمن يستهلكها بكميات كبيرةٍ.

تخفيض ضغط الدم المرتفع: تساعد زيادة تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على كميات كبيرةٍ من البوتاسيوم على تخفيض ضغط الدم المرتفع، ومن الجدير بالذكر ارتباط تناول الكميات الكبيرة من الكالسيوم مع انخفاض احتمالية الموت من أي سببٍ بمقدار 20%.

الوقاية من السرطان: يعد الأناناس مصدراً غنياً بمضاد الأكسدة (بالإنجليزية: Antioxidant) القوي فيتامين سي، فيساهم نتيجةً لذلك في منع تكون الجذور الحرة (بالإنجليزية: Free radicals) التي تسبب السرطان، كما يلعب دوراً في الوقاية من سرطان البروستاتا، لاحتوائه على البيتا كاروتين أيضاً.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يعمل الأناناس الذي يحتوي على كميةٍ كبيرةٍ من الماء والألياف على الوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تحسين الخصوبة: يمكن للجذور الحرة أن تؤذي الجهاز التناسلي، لذلك يحسن النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة من الخصوبة، وعادةً ما ينصح بالأغذية الغنية بمضادات الأكسدة كالأناناس لأولئك الذين يحاولون الإنجاب. تخفيض مستويات السكر: أشارات الدراسات إلى امتلاك الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول، والذين يتبعون نظاماً صحياً غنياً بالألياف، لمستويات منخفضةٍ من سكر الدم، بينما يمكن أن تنخفض مستويات السكر، والدهنيات، والإنسولين في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني عند اتباعهم لذلك النظام، وتوفر حبة الأناناس المتوسطة الواحدة ما يقارب ال13 غرام، بينما توصي المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين (بالإنجليزية: The Dietary Guidelines for Americans) بتناول ما مقداره 21-25 غرام من الألياف للنساء، و30-38 غرام للرجال.

صحة القلب: يدعم كلٌ من فيتامين ج، والألياف، والبوتاسيوم الموجود في الأناناس صحة القلب. صحة البشرة: يحمي فيتامين ج البشرة من ضرر الشمس، والتلوث، ويقلل من ظهور التجاعيد، كما له دورٌ رئيسي في إنتاج الكولاجين (بالإنجليزية: Collagen)، المهم جداً لصحة البشرة.

علاج التهاب المفاصل التنكسي (بالإنجليزية: Osteoarthritis): تشير بعض الدراسات إلى إمكانية مساهمة الأناناس في علاج التهاب المفاصل التنكسي، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

تعزيز الجهاز المناعي: وجدت دراسة أجريت في الفلبين لفحص تأثير الأناناس على أطفال بسن المدرسة، أنّ الأطفال الذين تناولوا الأناناس المعلب يومياً، أصيبوا بعدوى فيروسية وبكتيرية أقل من الذين لم يتناولوها، كما أنّ شفاءهم من المرض كان أسرع.